Zanetti: «Ieri grande prestazione, crea fiducia. Ora testa alla Fiorentina»

Javier Zanetti, intervenuto su Tutti Convocati, ha commentato la vittoria di ieri contro il Bologna. Il vice presidente nerazzurro però pensa subito alla prossima partita contro la Fiorentina

FIDUCIA − Questo il pensiero dell’ex bandiera Inter, Zanetti: «Siamo contenti perché ieri abbiamo fatto una grande prestazione. Un risultato del genere crea fiducia e adesso pensiamo a fare bene anche per la prossima importante partita contro la Fiorentina. A Firenze sarà complicato ma vogliamo fare bene». L’Inter scenderà adesso in campo martedì 21 contro i viola. La squadra di Italiano è a quota nove punti in classifica ed è reduce da tre vittorie consecutive.