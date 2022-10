Zanetti: «Gol 0-1? Ce l’avevo con l’arbitro, rimessa battuta 10 metri avanti»

In Empoli-Milan, Zanetti ha parlato con una certa amarezza sul gol del primo vantaggio rossonero con Rebic, nata da una rimessa laterale battuta molti metri più avanti

IRREGOLARE − Paolo Zanetti non nasconde la sua amarezza per il gol del 0-1 del Milan. La rimessa è stata battuta molto più avanti rispetto al punto vero e proprio: «La rimessa del 0-1? Non ce l’avevo con Stefano Pioli, ma solo con l’arbitro; anche questi sono dettagli che fanno la differenza. La palla era uscita praticamente dov’ero io. La rimessa laterale è stata battuta da Sandro Tonali dieci metri più avanti». Le sue parole a Sky Sport.