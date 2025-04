Zanetti già verso l’Inter: «Verona, voglio reazione! C’è margine»

Zanetti vuole subito una reazione del Verona, dopo la sconfitta con il Cagliari. E nel prossimo turno, la squadra scaligera affronterà l’Inter a San Siro.

REAZIONE IMMEDIATA – Il Verona ieri ha perso nel monday night contro il Cagliari per 2-0 al Marcantonio Bentegodi. Ai canali ufficiali del club, l’allenatore degli scaligeri Paolo Zanetti ha commentato in questo modo il KO dei suoi, ma allo stesso chiama subito ad una reazione: «Veniamo fuori da questa partita secondo me molto dispiaciuti, ma d’altra parte dobbiamo reagire, questa squadra ha sempre dimostrato di saper reagire nelle difficoltà. Non è niente di compromesso, abbiamo fatto tanta fatica per arrivare questo margine di sette punti e dobbiamo fare in modo di arrivare al nostro obiettivo. Compattiamoci al campo, all’allenamento e pensiamo alla prossima partita».

Il Verona di Zanetti in casa dell’Inter sabato sera

MILANO – Nel prossimo turno, l’Hellas Verona se la vedrà contro l’Inter allo Stadio San Siro di Milano. La partita, in programma sabato sera alle 20.45, sarà fondamentale soprattutto per la squadra di Simone Inzaghi, reduce da due sconfitte consecutive in campionato tra Bologna e Roma. Il Napoli, vincendo contro il Torino domenica sera, ha allungato in classifica portandosi a +3 a meno quattro giornate dalla fine del campionato.