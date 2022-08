Zanetti festeggia l’Argentina Femminile: «Complimenti per il Mondiale!»

Javier Zanetti si è espresso sulla qualificazione dell’Argentina Femminile al prossimo Mondiale, ottenuta attraverso i risultati in Copa America. Il vicepresidente dell’Inter si è anche congratulato con le campionesse del Brasile, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

COMPLIMENTI – Javier Zanetti non solo attento alle questioni legate all’Inter, ma anche alla sua Argentina. Il vicepresidente nerazzurro si è congratulato così con la nazionale femminile dell’Albiceleste: “Che grande Copa America che abbiamo potuto goderci! Complimenti al Brasile per la vittoria finale e complimenti a Colombia e Argentina per la qualificazione al Mondiale!“