Zanetti buon compleanno Leggenda! Tanti auguri al vice presidente dell’Inter

Oggi Javier Zanetti festeggia il suo cinquantunesimo compleanno! Il ventottesimo da quando “veste” nerazzurro. Oggi più che mai, tanti auguri leggenda! Da parte di tutta la redazione di Inter-News.it

BUON COMPLEANNO – Javier Zanetti, ex giocatore, capitano, Leggenda e come se non bastasse anche attuale vice presidente dell’Inter compie 51 anni. Una vita in nerazzurro, prima da calciatore e capitano e ora da dirigente. Ben 858 presenze, 21 gol e 16 trofei conquistati: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa UEFA, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Più della metà dei suoi attuali anni li ha trascorsi in Italia indossando una sola maglia, quella che ha sempre onorato e rispettato: l’INTER!

Tanti auguri Zanetti, tanti auguri LEGGENDA!

PER SEMPRE – Nell’estate del 1995 ha indossato per la prima volta i colori nerazzurri, incarnando subito l’interismo e intraprendendo una carriera unica e piena di successi. Da sempre un simbolo per tutti i tifosi, nel 2018 ha fatto l’ingresso come primo difensore nella Hall of Fame nerazzurra.