Zanetti: «Batistuta fondamentale. Noi argentini sappiamo adattarci!»

Javier Zanetti, ospite del festival dello Sport di Trento – seguito anche da Sky Sport – ha risposto ad alcune domande. In primis, il vice-presidente nerazzurro pone in primo piano l’importanza della figura di Gabriel Omar Batistuta nella sua carriera. Poi parla di come gli argentini riescano a non avere problemi ad adattarsi a un campionato particolare come quello di Serie A.

BATISTUTA FONDAMENTALE – Javier Zanetti afferma come la figura di Gabriel Omar Batistuta sia stata fondamentale per la sua carriera. L’ex numero 4 nerazzurro, ospite al Festival dello sport di Trento assieme all’ex attaccante, tra le altre, di Roma e Fiorentina, ne ha parlato in questi termini: «Batistuta è stato molto importante per me. Quando sono stato chiamato per la prima volta dalla Nazionale argentina, lui e altri giocatori giocavano già in Italia. Mi hanno fatto capire cosa mi sarebbe aspettato una volta arrivato lì, dandomi un modello da seguire».

ADATTAMENTO E VALORI – Continua poi Zanetti parlando di come gli argentini riescano a non soffrire il salto nel campionato italiano, attraverso alcuni valori fondamentali: «Ci adattiamo facilmente perché viviamo il calcio a 360 gradi. Noi argentini sentiamo la voglia di imporci e dare tutto, sposando la causa della squadra per cui giochiamo. Poi cerchiamo sempre di mantenere il senso di appartenenza, che è importantissimo. Cerchiamo sempre di rispettare quei valori». Così il vice-presidente nerazzurro ha concluso il suo intervento.