Zanchetta: «Novara club prestigioso. Scelta di pancia dopo l’Inter»

Andrea Zanchetta ha lasciato la Primavera dell’Inter dopo la vittoria dello scudetto. L’allenatore si è presentato in conferenza stampa al suo nuovo club, ossia il Novara.

PRESENTAZIONE – Andrea Zanchetta si è presentato così al Novara: «Ringrazio il direttore Boveri per le belle parole, ora sono da confermare sul campo. Sono molto contento di essere qui, ed anche un po’ emozionato. Questa è una piazza prestigiosa, è inutile nasconderlo, ciò comporta tanta responsabilità ed una buona dose di ambizione. Chi viene qui deve esserlo per forza. Lo dice la storia del club. Vogliamo fare in modo che tifosi si riconoscano nella squadra. L’intensità è un aspetto molto importante, è un campionato quello di Serie C in cui non se ne può fare meno. Non conosco ancora così bene i giocatori, ma ho visto tante partite, e posso affermare che c’è del potenziale. All’inizio si lavorerà su una difesa a quattro, ma non sono molto legato ai moduli, quelli li fanno i giocatori. La cosa importante è avere una squadra organizzata»

L’INTER – Zanchetta è infine tornato sulla sua esperienza con l’Inter: «Ho deciso quando nella pancia ho sentito che era il momento. C’erano state possibilità prima di poter intraprendere questa avventura, però dentro di me c’era la convinzione che fosse il momento giusto. Una cosa di pancia, non razionale. Quando fai un percorso nel settore giovanile o decidi di rimanere lì o ti fai guidare dall’ambizione. Fare all’Inter il settore giovanile non dico che non c’è ambizione di risultato. Tutte le squadre vogliono vincere i campionati, chiaramente non è prioritario perché con i giovani bisogna concentrarsi sulla formazione per dare qualità al lavoro»