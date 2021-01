Zancan: “Vidal? L’Inter si aspettava un altro tipo di giocatore. Sensi…”

Condividi questo articolo

Federico Zancan

Federico Zancan, intervenuto negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, all’indomani del successo dei nerazzurri sul Crotone. Il giornalista si focalizza sulla prestazione di Vidal

MERCATO – Queste le parole di Federico Zancan: «Vidal? Le parole di Conte sono chiare, si aspettava un altro giocatore. Il vantaggio è che il cileno è arrivato a prezzo di saldo, ma è arrivato per essere più decisivo, dal punto di vista tecnico è stato deludente. Adesso c’è un problema di condizione. L’alternativa per l’Inter c’è e si chiama Sensi, che è un calciatore che piace a Conte e che sta crescendo. Il cileno, con queste prestazioni, potrebbe finire in panchina».