Zancan: «Taremi un tema per l’Inter! Ecco cosa serve»

Le prestazioni di questo inizio di stagione hanno sollevato qualche dubbio dei tifosi dell’Inter su Mehdi Taremi. Dell’iraniano e, più in generale, del percorso dei nerazzurri ha parlato a Sky Sport il giornalista Federico Zancan

ATTACCO DA ANALIZZARE – Federico Zancan apre così la sua analisi sull’attacco dell’Inter. Focalizzandosi in particolar modo sulle prestazioni di un Mehdi Taremi che, fin qui, non ha reso quanto ci si aspettasse. Queste le parole del giornalista a riguardo: «Il tema è Taremi. Per la stima che ho di lui, mi aspettavo di più. Soprattutto dal punto di vista realizzativo. Ha potenziale e doveva essere lui il salto di qualità per l’Inter. Ha fatto un solo gol, su rigore, contro la Stella Rossa. Non ha inciso. E nelle rotazioni serve un terzo attaccante credibile. Correa ha fatto una grande partita col Verona, ma non è in Champions League. Mentre Arnautovic sta facendo malino».

Inter, nonostante Taremi e l’attacco il percorso è netto, specialmente in Champions League. Il pensiero di Federico Zancan

PERCORSO – Nonostante qualche problemino di rendimento in attacco, però, l’Inter sta comunque facendo un grande percorso. Come sottolinea Zancan, specialmente in Europa: «I nerazzurri stanno facendo un percorso clamoroso. In Europa hanno concretizzato gli episodi, come il rigore con l’Arsenal o l’autogol con il Lipsia, con una grande solidità difensiva, che era un po’ quello che sembrava mancare a inizio campionato. La capacità di fare diverse cose, farle bene e farle in diversi momenti della partita, li rende la squadra più forte in Italia».