Zancan rimarca: «Inter più distratta in Serie A. Questione mentale»

Federico Zancan ha effettuato una panoramica della situazione in casa Inter, indicando il suo punto di vista su vari argomenti legati ai nerazzurri.

IL RAGIONAMENTO – Federico Zancan si è pronunciato a Sky Sport in vista di Bayern Monaco-Inter. Il giornalista ha innanzitutto posto l’accento sulle defezioni in casa nerazzurra, ponendole in comparazione con quelle dei tedeschi: «Dumfries è importante perché è quasi un attaccante aggiunto per la sua fisicità, mentre Dimarco lo è perché dal suo lato l’Inter crea tanto gioco grazie alle combinazioni con Mkhitaryan e Bastoni. Di certo Darmian e Carlos Augusto sono calciatori affidabili, sai quello che ti danno. Per l’Inter non è però un momento semplice, Inzaghi sta gestendo varie assenze. Se facciamo un paragone tra i problemi delle due squadre, Kompany si trova in una situazione peggiore. Gli mancherà il calciatore più forte, Musiala, che non recupererà prima di 2 mesi».

Zancan su una differenza tra l’Inter della Serie A e quella della Champions League

ATTEGGIAMENTO DIVERSO – Zancan ha poi proseguito soffermandosi sulla diversa attitudine mostrata dai nerazzurri tra Italia ed Europa: «In tutta la stagione si è vista un’Inter lievemente più distratta in Campionato. Secondo me, vi è sia una questione fisica che una mentale, per cui i nerazzurri pensavano di avere già la vittoria assicurata contro il Parma. In Champions League, invece, sono stati impeccabili nel corso del proprio cammino finora. Magari non sono stati spettacolari, ma sono apparsi molto centrati. A differenza di quanto accaduto in Campionato, in cui i punti persi nel corso dell’annata potrebbero pesare».