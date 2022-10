Zancan: «Scudetto? Inter più avanti della Juventus, può rientrare!»

Federico Zancan intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A. Dagli studi dell’emittente televisivo, il cronista dice che a detta sua l’Inter può rientrare nella corsa. Discorso un po’ diverso per la Juventus.

SQUADRA AVANTI – Zancan parla così della corsa scudetto in Serie A: «Inter e Juventus ancora indietro in classifica? È ancora molto presto, l’undicesima non si è neanche conclusa. Anche l’anno scorso ricordiamo come era partita la Juventus, e poi a un certo punto era quasi rientrata per lo scudetto. Chiaro che il margine di errore è molto ristretto e quello che ha fatto fin qui è difficile pensarla competitiva. L’Inter è un po’ più su e sta mandando dei segnali comunque molto più importanti. È ancora tutto molto aperto. Se una delle prime come il Napoli non dovesse più fermarsi, non lo prendi più. Se il campionato dovesse continuare ad essere così equilibrato, si può rientrare per la lotta scudetto».