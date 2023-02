Zancan: «Porto sta giocando benissimo, ma Inter può passare ai quarti»

Tra una settimana tornerà finalmente la Champions League con gli ottavi di finale della competizione. Federico Zancan, in diretta dagli studi di Sky Sport, ha parlato così delle partite di Inter e Napoli e del campionato.

CHAMPIONS LEAGUE – Tra poco ricomincerà la Champions League: Inter, Napoli e Milan saranno protagoniste negli ottavi di finale. Federico Zancan, in diretta dagli studi di Sky Sport, ha parlato in questo modo delle sfide: «L’Inter ha il Porto agli ottavi di finale di Champions League. La squadra portoghese sta giocando benissimo in questa stagione, però anche lì c’è possibilità di passare. Napoli e Inter sarebbe un quarto affascinante, però devono vincere entrambi le loro sfide. Penso che il Napoli possa perdere punti in campionato, deve concentrarsi sulla Champions League e sulle partite con l’Eintracht Francoforte. La distanza rispetto alle rivali in Serie A è ampia».