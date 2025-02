Zancan: «Nessuno si aspettava la sconfitta dell’Inter! Difficoltà»

Nel post-partita di Fiorentina-Inter ha parlato Federico Zancan a proposito della sconfitta dei nerazzurri. L’Inter perde la possibilità di raggiungere il Napoli capolista.

SCONFITTA – Nel post-partita di Fiorentina–Inter, Federico Zancan si è espresso così a Sky Sport : «Nessuno si aspettava una sconfitta dell’Inter. Anche nella partita con il Milan ci sono state delle difficoltà però abbiamo visto la solita Inter nel secondo tempo. Stasera non si è visto quasi niente di quello che conosciamo dell’Inter dal punto di vista offensivo. Una squadra che non ha mai trovato il modo di attaccare con qualità il baricentro basso della Fiorentina. In difesa ha subito dei gol simili a quelli presi ad inizio stagione quando la condizione non era al meglio»

Fiorentina-Inter termina con una sconfitta inaspettata per i nerazzurri

SITUAZIONE PSICOLOGICA – Il giornalista parla del contraccolpo psicologico che potrebbe avere la sconfitta di Firenze ai danni dei nerazzurri: «Adesso cambia la situazione psicologica nel duello con il Napoli per la lotta scudetto. Se dal weekend l’Inter esce rafforzata con quel gol all’ultimo sia di de Vrij che di Angeliño adesso, ovviamente, questo passo falso dà ulteriore coraggio e vantaggio al Napoli di Antonio Conte che difficilmente lascerà la testa del campionato. Bisogna anche sottolineare anche che rispetto ai partenopei, l’Inter avrà numerosi altri impegni che faranno spendere molte energie ai nerazzurri».