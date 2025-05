Zancan convinto: «Napoli e Inter unite dalla tensione! Un fattore»

Federico Zancan ha presentato l’ultima giornata di Serie A, indicando come Inter e Napoli arrivano alle rispettive sfide.

ULTIMO TURNO – Federico Zancan si è così espresso a Sky Sport in vista del finale di Serie A: «Inter e Napoli arrivano all’ultimo turno con tanta tensione. L’umore fa tanto, anche se è chiaro che il Napoli abbia superato lo scoglio più importante. I partenopei hanno fatto tanta fatica, come nelle ultime trasferte. Secondo me, il Napoli sente questa tensione. Non la combatte con il gioco, perché fa fatica a crearlo. Chiaramente lo scenario cambia, con il Maradona a spingere per il trionfo ai danni dell’Inter. Ma l’aspetto psicologico continuerà a fare la differenza. Conte è un fattore per il Napoli, non si spaventa, è abituato alle tensioni di una settimana del genere. Chiaramente, lui è teso perché vede la sua squadra fare fatica. Anche la partita contro il Genoa testimonia queste difficoltà e pressioni del momento».

Zancan su una differenza di approccio dell’Inter nelle ultime gare. Napoli un fattore

IL RAGIONAMENTO – Zancan ha poi proseguito: «Dopo la conquista della finale di Champions League, l’Inter ha approcciato le due partite contro il Verona e il Torino con la volontà di preservare le energie. Contro la Lazio lo scenario è cambiato, chiaramente Inzaghi ha dovuto interpretarla con gli uomini migliori (a causa del pareggio del Napoli contro il Genoa, ndr.). Qualche riflessione ci sarà anche contro il Como: non mi aspetto una formazione B, perché l’Inter ha ancora la possibilità di soddisfare il suo scopo. Immagino che ci sarà una via di mezzo tra la soluzione adottata nelle precedenti due sfide e quella scelta contro la Lazio».