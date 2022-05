Zancan: «Mkhitaryan nel pieno della carriera. All’Inter dà più opzioni»

Mkhitaryan è una delle opzioni a parametro zero per l’Inter della prossima stagione. Ospite di Sky Sport 24, il giornalista Zancan dà un giudizio su come servirebbe il giocatore armeno della Roma.

IN ARRIVO? – Federico Zancan è ottimista sull’inserimento di Henrikh Mkhitaryan all’Inter: «Sicuramente è un giocatore importante di questa Roma. È un giocatore a cui puoi anche pensare di rinunciare, però. La Roma farà una sua valutazione, deciderà quanto sarà il valore di Mkhitaryan. Giocatore non giovanissimo ma ancora nel pieno della sua carriera, l’ha dimostrato anche quest’anno. È uno dei giocatori forti di questa Roma ma non è un irrinunciabile, le valutazioni potrebbero anche essere diverse. Però ha avuto un ruolo in questa squadra. L’Inter può prendere un giocatore così a zero, entrerebbe bene nel sistema di Simone Inzaghi e darebbe delle opzioni importanti. Poi è un giocatore esperto, che conosce il nostro calcio: non vedo controindicazioni. Non sono fan delle operazioni a zero, negli anni i nostri club ne hanno sbagliati tanti ma Mkhitaryan sarebbe un bel colpo».