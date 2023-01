Zancan: «Un mistero i blackout Inter. Ieri definitivo addio allo Scudetto»

Il giornalista Federico Zancan ha commentato dagli studi di Sky Sport la stagione altalenante dell’Inter in campionato. La serata di San Siro di ieri ha complicato il futuro nerazzurro e di Simone Inzaghi.

BLACKOUT – Federico Zancan ha commentato così la stagione della squadra di Simone Inzaghi dagli studi di Sky Sport: «Inter ha chiuso con lo Scudetto. Con il ritmo del Napoli è impossibile. L’Inter rimane comunque un mistero, nelle gare secche ha battuto Napoli, Milan, Barcellona addirittura. Dopo cadute inaspettate e impreviste. C’era il problema Handanovic ad inizio stagione, le 4 sconfitte in campionato in 8 partite, ora anche Skriniar che ha anche un problema mentale, di concentrazione. Con il Monza è stata partita sfortunata, ieri forse sottovalutata anche per i cambi di formazione. Sono strani e difficili da spiegare i blackout dell’Inter, che però gli costano la possibilità di giocarsi lo Scudetto. Per il livello della squadra questo non è positivo».