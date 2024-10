Zancan: «Lautaro Martinez non al 100%, buona notizia per l’Inter! Una curiosità»

Il commentatore di Sky Sport Federico Zancan ha analizzato l’avvicinamento a Inter-Juventus, focalizzandosi in particolar modo sulle possibili tattiche dei due allenatori e sulle condizioni di Lautaro Martinez.

SFIDA TATTICA – Questo il pensiero di Zancan sul modo di giocare dei due allenatori in Inter-Juventus: «Dipenderà tutto dagli episodi. Il duello tattico per capire chi comanderà il gioco è forse la chiave più interessante. Thiago Motta sta facendo un po’ una sintesi tra una squadra che difende bene e tiene tanto la palla. Nella fase offensiva però stanno venendo meno. L’Inter può sia giocare di rimessa, che dominare il possesso. Sarà interessante capire se Inzaghi aspetterà i bianconeri o proverà ad aggredire fin da subito la partita. In termini di maturità e valori la Juventus è ancora lontana. Ma le assenze dell’Inter mettono in difficoltà Inzaghi».

SCELTE A CENTROCAMPO – Altro tema importante è quello del centrocampo e del sostituto di Hakan Calhanoglu: «Barella può giocare da play. L’Inter di Roma mi era piaciuta, quella di Champions League no. La rotazione totale non la puoi fare, ci sono degli uomini che sono irrinunciabili. A centrocampo bisogna incastrare gli elementi e credo che partirà Asllani, perché Frattesi vorrebbe ternerlo a gara in corso. Chiaramente bisogna vedere come sta. Pesa anche l’assenza di Acerbi, anche se meno di quella di Calhanoglu. I nerazzurri non sono ancora al 100% e le assenze, più che nell’undici di partenza, tolgono forza nei cambi».

Inter-Juventus, ritorna la coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez. L’analisi di Federico Zancan

SITUAZIONE IN ATTACCO – Per chiudere, Zancan ha fatto il punto sull’attacco dell’Inter: «Thuram ha avuto una crescita incredibile. Questa natura da attaccante non era facile da capire. Bravo chi l’ha comprato perché hanno visto in lui queste potenzialità e bravo lui per i suoi miglioramenti. Ricordiamo che lui arriva a Milano non con queste caratteristiche e ora fa gol da vero attaccante. Lautaro Martinez non lo vedo al 100% ma solo a livello atletico. Questa è una buona notizia, perché tu sei lì davanti sia in Champions League che in campionato col tuo migliore attaccante che non è ancora al meglio della condizione».