Zancan: «Juventus-Inter? Inzaghi ha un vantaggio. Calhanoglu potrebbe beneficiarne!»

Federico Zancan si è pronunciato in merito alla prossima sfida tra Juventus e Inter, in programma domani 16 febbraio alle ore 20:45. Il giornalista ha sottolineato un aspetto che potrebbe aiutare i nerazzurri.

IL COMMENTO – Federico Zancan ha parlato a Sky Sport in vista del derby d’Italia tra Juventus e Inter. Dal suo punto di vista, il match potrebbe essere influenzato da altri due incontri della venticinquesima giornata di campionato: «La partita tra Juventus e Inter sarà condizionata da Lazio-Napoli, ma anche da Milan-Verona, perché un risultato positivo di una determinata squadra potrebbe incidere sulle prestazioni di Inter e Juventus. L’approccio dei bianconeri è solitamente ottimo: manca la continuità nell’arco della partita, così come la capacità di mantenere il controllo del match, ma l’inizio è sempre di livello».

Zancan su un vantaggio dell’Inter contro la Juventus

LA CONSIDERAZIONE – Zancan ha poi aggiunto: «L’Inter ci arriva con una settimana piena di lavoro, cosa che non succede quasi mai. Questo potrebbe aiutare molto Calhanoglu, in particolare, il quale non è ancora tornato ai suoi livelli dopo il rientro dall’infortunio».