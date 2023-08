Zancan: «Inter, una è la grande incognita! Non mi sento di dire…»

L’Inter tra poche ore esordisce in campionato contro il Monza nel match in programma a San Siro alle ore 20.45. Secondo Federico Zancan, una è la grande incognita della nuova squadra di Inzaghi che presenta molte novità. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

INCOGNITA – L’Inter di Simone Inzaghi presenta diverse novità rispetto alla scorsa stagione, ma anche una grande incognita secondo Federico Zancan: «L’incognita è tutta in attacco, ma la società ha fatto buone operazioni di mercato secondo me. Frattesi è un buon colpo che può garantire le giuste rotazioni in un centrocampo dove però è andato via Brozovic. Sommer e Onana, considerato quanto si è speso e quanto si è incassato, è un’ottima operazione. Serve un difensore perché Bastoni, Acerbi e Darmian non possono garantire un’altra stagione come quella dell’anno scorso. Arrivasse Pavard, sarebbe un’ottima aggiunta».

ATTACCO INDEBOLITO – Prosegue Zancan: «Poi c’è anche l’attacco e adesso dire che l’Inter è più forte con Arnautovic e Thuram al posto di Lukaku e Dzeko onestamente non me la sento. L’Inter ha avuto buonissime intuizioni ma non ho la certezza che possa essere più forte, è anche vero che la scorsa stagione ha reso molto meno nelle prime partite. È una squadra che deve fare meglio perché nelle sue corde c’è la possibilità di fare più punti di quelli fatti all’inizio della scorsa stagione».