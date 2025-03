Zancan: «Inter-Udinese gara non banale. Bayern Monaco? Pesa un’assenza»

Federico Zancan, in diretta dagli studi di Sky Sport, ha toccato molti temi in orbita Inter. Tra la lotta scudetto, e il prossimo avversario, l’Udinese, Zancan ha anche analizzato l’emergenza infortuni del Bayern Monaco, che sfiderà in Champions League i nerazzurri.

LOTTA SCUDETTO – Federico Zancan ha parlato del ritorno della Serie A, dopo la sosta delle nazionali. Il giornalista si è concentrato sull’Inter, in vetta alla classifica, e sulle inseguitrici: «Inter arriva con un po’ più di respiro grazie ai tre punti di vantaggio presi prima della sosta. Vantaggio è minimo, il problema dell’Inter sarà la gestione degli impegni: tra campionato, semifinali di Coppa Italia e le due sfide con il Bayern Monaco in Champions League. Mentre le avversarie, il Napoli e ci metto anche l’Atalanta, hanno solo il campionato. è questa la chiave: l’ Inter è la squadra più forte, è evidente ma dovrà gestire a livello fisico le fatiche. I nerazzurri quest’anno hanno avuto più guai fisici rispetto alle passate stagioni. Sponda Napoli, è proprio questo il motivo di ottimismo: nonostante qualche passo falso di troppo ha un vantaggio in questo duello».

Zancan: «Inter-Udinese partita difficile, Infortuni Bayern Monaco»

LA PARTITA – Zancan ha poi proseguito focalizzandosi sul prossimo avversario dell’Inter, l’Udinese. Questo il suo pensiero sulla gara che andrà in scena domenica a San Siro: «Inter squadra è forte e completa, ma non ha rotazioni perfette in tutti i ruoli. Il grosso problema, forse l’unico, riguarda gli attaccanti. Questo diventa già d’attualità nella prossima gara contro l’Udinese dove mancherà Lautaro. Partita difficile questa, l’Udinese magari fa un po’ di fatica quando deve fare la partita, come nell’ultimo turno perso contro il Verona, dove va detto mancava il miglior giocatore Thauvin, ma se gioca sfruttando la sua fisicità in difesa è una squadra pericolosa. Ha fatto soffirire tante squadre. Senza Lautaro, Dumfries e Bastoni non sarà una gara banale».

INFORTUNI BAYERN – Federico Zancan ha poi concluso il suo intervento analizzando i recenti infortuni che hanno colpito il Bayern Monaco, avversario dell’Inter in Champions League. Per il telecronista di Sky, a far sorridere Inzaghi deve essere l’assenza di un difensore: «Defezioni Bayern molto pesanti, Kompany ha fuori quasi tutta la difesa. Si è fatto male Neuer, in modo curioso, si è fatto male seriamente il titolare della fascia sinistra, Alphonso Davies, che si è rotto il crociato. Out anche Upamecano uno dei due titolari dietro e non sta bene nemmeno Kim. In questo momento l’assenza più pesante secondo me è quella di Upamecano, non per il valore assoluto del giocatore ma perché il cambio non è all’altezza. A sinistra c’è Guerreiro che ha caratteristiche diverse da Davies ma è molto forte, al centro deve giocare Dier che ha esperienza ma non il passo dei tempi migliori».