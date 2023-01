Zancan: «Inter, tutte le sfide a rischio blackout! Da un certo punto in poi…»

L’Inter, dopo un inizio di stagione disastroso, ha rialzato la testa vincendo partite complicate e nello stesso tempo lasciando punti in occasioni sulla carta più abbordabili. Proprio di questo ha parlato Zancan a Sky Sport, analizzando anche il calendario dei nerazzurri

INSPIEGABILE – L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato la stagione in maniera disastrosa per poi riprendersi, ma non senza alcuni blackout. Di questo parla Federico Zancan: «La stagione dell’Inter è difficile da commentare perché dopo un inizio oggettivamente negativo adesso è una squadra che va benissimo con alcuni blackout inspiegabili, quello con l’Empoli il più eclatante. Quali altre partite possono dare il via a un blackout? Tutte potenzialmente perché la squadra di Inzaghi ha giocato bene le partite più difficili, poi ha lasciato punti in occasioni inaspettate. La sfida di Coppa Italia con l’Atalanta toglierà certamente energie prima del derby, non è un calendario complicatissimo ma l’Inter si accende e si spegne. Poi dal punto di vista dei risultati è una stagione molto buona da un certo punto in poi».