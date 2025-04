Zancan: «Inter top in Europa per un motivo! Frattesi mai titolare ma…»

Zancan elogia l’Inter a tal punto da considerarla una delle squadre più forti in Europa e individua anche una capacità. Poi si esprime su Frattesi.

LEADER – Lautaro autore di una partita sublime in Bayern Monaco-Inter. Federico Zancan interviene così su Sky Sport 24: «Lautaro Martinez per continuità nell’annata anche meglio dell’anno scorso. Però la partita di ieri è stata straordinaria anche perché fisicamente non è al 100%, ha ancora lo strascico di qualche infortunio. Ma al di là del gol, ha fatto una partita da leader: difende, attacca e poi fa quel gol di esterno destro sul sette. Parliamo di un attaccante nell’élite assoluta ma non c’erano dubbi».

FORTE – Zancan sottolinea la forza dell’Inter: «Lui e Thuram? Vale pure per Thuram, non solo gol o giocate ma anche tanto lavoro per la squadra. Il collettivo è straordinario, l’Inter ha vinto bene sapendo soffrire di questa squadra, che poi è l’unico modo per uscire bene da questi campi. L’Inter è forte, sa giocare diversi tipi di partite all’interno della stessa partita e ciò la rende una delle squadre più forti in Europa senza discussioni».

JOLLY – Poi Zancan elogia anche Davide Frattesi: «Frattesi? Giocatore che sai cosa ti dà: ossia il chiudere l’azione nell’area di rigore e non è banalissima. Mai creduto che l’Inter e Inzaghi potessero privarsi di un giocatore così a gennaio. Titolare all’Inter non lo può fare perché Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sono un meccanismo perfetto, ma deve ritagliarsi questo spazio, perché quando entra incide e lo fa alla grande».