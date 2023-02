Zancan: «Inter, toccare centrocampo un rischio! Davanti non è semplice»

L’Inter sfida il Porto negli ottavi di finale di Champions League in programma a San Siro alle 21 mercoledì 22 febbraio. Inzaghi ha qualche dubbio di formazione a centrocampo e in attacco. Federcio Zancan a Sky Sport dice la sua

SCELTE NON FACILI – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a sfidare il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I dubbi del tecnico interista riguardano centrocampo e attacco, ma secondo Federico Zancan solo uno di questi due reparti non va toccato: «Credo che toccare quei tre in mezzo sia un rischio. Davanti è un bel rebus, nel senso che Lukaku ha mandato qualche timido segnale di crescita seppur non così forte da doverlo schierare titolare. Dzeko nelle ultime partite non è stato brillantissimo. Non è facile sinceramente. Credo che per dieci undicesimi la squadra sia fatta».