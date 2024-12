Zancan: «Inter sa fare due partite. Travolgente o solida! Fortissima»

Federico Zancan ha esaltato il modo in cui l’Inter riesce a vincere le sue partite. Due versioni secondo il giornalista di Sky Sport tra campionato e Champions League.

ULTIMA – L’Inter non si ferma più e vince anche contro il Parma per 3-1. L’autogol di Matteo Darmian è una macchia in una prestazione perfetta condita da giocate di altissimo livello. Dal gol di Nicolò Barella fino alla firma di Federico Dimarco, che ha regalato a San Siro una magia incredibile.

Inter, il commento di Zancan post-Parma

COMMENTO – Federico Zancan ha voluto esaltare una capacità della compagine di Simone Inzaghi: «L’Inter è molto forte, fortissima. La squadra sa fare ormai due tipi di partite: una travolgente come quella che abbiamo visto con il Parma venerdì sera, le altre come quelle di Champions League. In Europa l’Inter non è bella, non gioca benissimo, ma non subisce gol e ha affrontato squadre forti come Arsenal, Manchester City e Lispia. Hanno giocato partite difensive di alto livello, hanno saputo soffrire lasciando iniziativa agli avversari, poi ti tirano fuori prestazioni come quella con il Parma di altissimo tasso tecnico. Contro l’Arsenal, una delle squadre più pericolose d’Europa sui calci piazzati, i nerazzurri non hanno mai rischiato».