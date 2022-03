Zancan: «Inter, rinnovo Brozovic quasi nuovo acquisto! Adesso una sfida»

Federico Zancan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter e di Marcelo Brozovic, fresco di rinnovo col club nerazzurro fino al 2026

DIFFERENZE – Queste le parole di Federico Zancan: «L’Inter ha deciso di puntare su Brozovic, ha visto cosa succede quando il croato non è in campo. Adesso la sfida diventa un’altra, ovvero quella di trovare un’alternativa al croato. L’investimento è importante, in questo 2022 compirà trent’anni e lo rinnovi a quattro anni per 6 milioni netti. Quasi come comprare un altro giocatore. I nerazzurri stanno rinnovando, non sta avendo problemi come altre società. Ma il Milan ci indica che anche un’altra strada è percorribile: non riesci a tenere Donnarumma? Vai a prendere Maignan. In giro ci sono tanti giocatori forti, basta trovarli».