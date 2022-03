Zancan: «Inter, prossime due gare difficilissime. Il Milan può allungare»

Federico Zancan, ospite negli studi di Sky Sport nel post partita di Genoa-Torino (vedi articolo), ha parlato del calendario prossimo di Inter e Milan. Di seguito le prospettive di classifica del giornalista

MILANESI − Il calendario delle due milanesi a confronto, così Zancan: «Importanti le gare contro Cagliari e Bologna per il Milan. Soprattutto per allungare in classifica. Anche perché L’Inter ha due gare difficilissime contro Fiorentina e Juventus dopo la sosta se il Milan vince le sue prossime due partite può veramente puntare forte allo scudetto e fare un passo avanti».