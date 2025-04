Zancan: «Inter prenda un esempio! Ecco cosa serve per vincere»

Federico Zancan ha cercato di spiegare il modo con cui l’Inter potrebbe battere il Barcellona dagli studi di Sky Sport.

TATTICA – Federico Zancan, analizzando nei dettagli come potrebbe andare l’incontro, ha spiegato cosa servirebbe per una vittoria: «L’Inter dev’essere al meglio, deve essere diversa rispetto alle ultime partite. Ha recuperato diversi giocatori e può uscire bene dal pressing del Barcellona. Gli spagnoli sono la squadra che pressano di più e meglio in Europa, soprattutto con Flick che ha portato elementi del calcio tedesco. Riaggressione feroce è la caratteristica fondamentale con difesa altissima, fuorigioco esasperato che rischia di soffocarti. Se attacchi bene però può diventare un’arma a doppio taglio per il Barcellona, che fa un calcio di grande rischio. L’Inter ha le qualità per fare male a questo tipo di squadra. Loro fanno quasi tre gol di media a partita, poi la qualità dei giocatori è immensa anche senza Lewandowski. L’Inter deve prendere spunto dalla partita del Borussia Dortmund. Deve uscire con la qualità dei difensori e delle punte: Thuram e Lautaro devono impegnare la difesa avversaria. Dimarco e Dumfries devono poi allargare il campo contro una squadra che si accentra spesso. Con i cambi di gioco l’Inter può mettere in difficoltà gli avversari»