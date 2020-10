Zancan: “Inter, pareggio con la Lazio occasione sprecata. Perisic…”

Federico Zancan

Federico Zancan, intervenuto negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, reduce dal pareggio 1-1 sul campo della Lazio. Secondo il giornalista, per la squadra di Conte si tratta di un’occasione sprecata. Una battuta, infine, su Ivan Perisic

PAREGGIO STRETTO – Queste le parole di Federico Zancan: «Inter offensiva? La squadra di quest’anno può fare questo ragionamento. Mi aspettavo qualcosa di più dalla partita di ieri, questa squadra da sempre la sensazione di poter fare qualcosa di più. Ieri occasione sprecata, detto che ovviamente un pareggio in casa della Lazio può starci. Ma non per com’è andata la partita e per le ambizioni dei nerazzurri. È una squadra che ha delle pause inspiegabili nel corso delle partite. Perisic a tutta fascia? Rischioso».