Zancan: «Inter, non vedo problemi! Ecco qual è l’unico difetto»

L’Inter viene da due partite poco brillanti in campionato contro Genoa e Verona mentre sabato andrà a fare visita all’ottimo Monza di Palladino. Zancan, intervenuto a Sky Sport, non vede una squadra in difficoltà ma individua un difetto

NO PROBLEM – L’Inter di Simone Inzaghi sia contro il Genoa che contro il Verona non ha brillato, portando comunque a casa 4 punti. Federico Zancan non vede una capolista in difficoltà: «L’Inter magari non viene da partite brillantissime considerando l’alto standard al quale ci ha abituati. Qualche difficoltà è assolutamente comprensibile perché sappiamo quanto siano difficili tutte le partite nel nostro campionato, però la squadra sta bene. Ha ritrovato Lautaro Martinez e i suoi gol, non vedo problemi particolari onestamente».

POCA SCELTA – Zancan parla poi dell’importanza di Lautaro e dell’unico vero difetto della rosa nerazzurra: «Uno così non lo sostituisci, il problema non è lui ma le alternative. Da agosto si dice che la rosa dell’Inter è anche più completa dell’anno scorso ma in attacco, dietro Lautaro Martinez e adesso anche Thuram, non c’è tantissimo. Arnautovic e Sanchez, nel momento in cui sono ritornati, rappresentavano una scommessa. Questo mi sembra l’unico difetto della rosa dell’Inter e qualche partita lo ha confermato. Una partita storta ci può stare ma è ovvio che le risposte di Arnautovic non sono quelle che si aspettava l’Inter».