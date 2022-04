Zancan: «L’Inter nei derby meglio del Milan. Ma settimana complicata»

Zancan valuta i precedenti derby stagionali per definire quello fra Inter e Milan che andrà in scena alle 21. Il giornalista, durante 23 su Sky Sport 24, trova una differenza dalle prestazioni.

I RIFLESSI – Federico Zancan non trova differenze per Inter e Milan sul rendimento in Serie A in base alla partita di oggi in Coppa Italia: «È difficile calcolare poi l’effetto che avrà. Potrebbe caricare molto chi passerà il turno, invece togliere un po’ di carica mentale a chi dovesse perdere. Dipenderà anche come arriverà la vittoria e la sconfitta per entrambe. I derby dicono che l’Inter ha giocato meglio e il Milan ha fatto i punti, almeno di campionato. Quello di Coppa Italia è stato una delle peggiori partite dell’Inter, una partita molto bloccata dove non ha sfruttato il fatto di giocare in trasferta. Potrebbe anche non avere effetti sul campionato. Tante volte abbiamo raccontato di una squadra che andava bene e poi ha avuto un calo, invece chi aveva difficoltà si è ripreso: per questo è difficile».

A CONFRONTO – Zancan non riesce a trovare una squadra migliore: «Siamo lì secondo me. Il Milan ha avuto difficoltà ma in partite diverse, ha fatto bene con le grandi perché è una squadra che pressa e quando recupera palla può fare gol. Dove ha fatto fatica il Milan? Quando trova avversari chiusi che non danno spazi. L’Inter secondo me è la squadra più forte, ha più qualità e nelle ultime partite si è rimessa in carreggiata. Chi ha il calendario più facile? L’Inter, a parte la partita da recuperare ovviamente. Ma il derby si inserisce in una settimana molto complicata, con la Roma. I valori dicono che sono molto vicine, un po’ più forte l’Inter come risorse di rosa ma il Milan può vincere».