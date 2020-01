Zancan: “Inter, l’Atalanta attacca! In due si esaltano. Godin…”

Federico Zancan, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato di Inter e Atalanta. Le due squadre nerazzurre si affronteranno infatti sabato sera a San Siro e vivono un ottimo momento di forma

POSSIBILI FATTORI – «L’Atalanta è una squadra che rischia portando molti giocatori in attacco, ma quando trova squadre brave in campo aperto come l’Inter è pericoloso. Gli uomini di Conte sono probabilmente i migliori a sfruttare questo tipo di occasioni. Lukaku e Lautaro Martinez si esaltano in queste situazioni e possono far male in campo aperto. Quello dell’Atalanta è anche un punto di forza. Si affronteranno infatti il miglior attacco ovvero quello dei bergamaschi e la miglior difesa ovvero quella nerazzurra, ma senza Skriniar e con Godin che ha faticato nell’uno contro uno e questo potrebbe essere un altropunto chiave». Queste le parole di Federico Zancan a “Sky Sport 24” durante “Campo Aperto”.