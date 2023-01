Zancan: «Inter e Milan, Napoli fa sembrare situazione più grave! Derby…»

L’Inter e il Milan, dopo essersi affrontate in Supercoppa con la netta vittoria nerazzurra, sono entrambe cadute contro Empoli e Lazio. Zancan, ospite negli studi di Sky Sport, commenta la situazione delle due milanesi ‘accusando’ il Napoli

UNA ‘COLPEVOLE’ – Inter e Milan sono tornate da Riad con un umore differente ma con risultati simili, ovvero due sconfitte con Empoli e Lazio. Federico Zancan getta acqua sul fuoco riguardo alla stagione finora disputata dalle milanesi: «L’Inter e il Milan hanno meno punti di quanto ci si aspettasse ma il divario dal Napoli tende a far sembrare la situazione ancora più grave. Ora per la lotta Champions League ci saranno due partite importanti, ossia il derby di Milano e la sfida tra Lazio e Atalanta. Per il Milan è già cruciale la partita con il Sassuolo perché non può sbagliare, anche perché arriverebbe veramente male al derby qualora dovesse fare male. È anche vero che il derby diventa una grande occasione, poi magari batti Sassuolo e Inter e l’andamento cambia completamente. Sappiamo bene quanto abbia inciso il derby l’anno scorso».