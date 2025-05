Zancan: «Inter deve partire forte! Il Barcellona ha una carta»

Federico Zancan ha analizzato il modo in cui l’Inter dovrebbe giocare contro il Barcellona questa sera. Il suo intervento dagli studi di Sky Sport.

PARTITA – Preparare la gara di oggi come quella di sei giorni fa non sarebbe proprio male per Simone Inzaghi. Federico Zancan consiglia l’allenatore sull’approccio che servirà in Inter-Barcellona a San Siro: «L’Inter deve necessariamente partire forte, anche da un punto di vista tattico. Il Barcellona se va in vantaggio ti nasconde la palla e gioca benissimo negli spazi, perciò è difficile da rimontare. La partita potrebbe andare ai supplementari e Flick si tiene Lewandowski a partita in corso anche per questo motivo. Il polacco potrebbe diventare un fattore nella seconda parte del match, mentre Inzaghi manda subito in campo Lautaro Martinez. Ciò testimonia il fatto che voglia partire forte. In panchina il Barcellona può spostare qualcosa, deve ragionare però anche per il Real Madrid. L’Inter invece è totalmente concentrata sulla gara di questa sera. Flick spesso ha utilizzato Lewandowski in corsa e l’attaccante ha segnato gol pesanti da fuori. Dalla panchina l’Inter non ha tutte queste opzioni, soprattutto in attacco. Inoltre Thuram, Dumfries e Lautaro Martinez vengono da infortuni e non avranno tutta la partita sulle gambe».