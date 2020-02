Zancan: “Inter, dal mercato arrivati giocatori pronti. Eriksen? Va aspettato”

Federico Zancan, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, del mercato condotto a gennaio dalla squadra nerazzura, che ha visto gli arrivi di Young, Moses ed Eriksen. Sul centrocampista danese Zancan predica pazienza.

ATTESA – Federico Zancan commenta, dagli studi di “Sky Sport”, il mercato dell’Inter. Alla squadra nerazzurra, secondo il giornalista, manca un attaccante: «Conte avrebbe voluto qualcosina in più sul mercato, magari dell’attaccante di cui si è parlato parecchio. Giroud avrebbe dato una mano lì davanti. Sono arrivati giocatori pronti, che sono andati subito in campo come Young o come Moses. Eriksen? Andrà aspettato, è il più forte ma va inserito in un contesto che non è esattamente cucito per le sue caratteristiche. Ma a breve vedremo un Eriksen diverso rispetto a quello visto contro l’Udinese».