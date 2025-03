Zancan: «Inter, contro l’Udinese delle tre peserà di più un’assenza!»

Zancan si riferisce alle assenze in casa Inter in vista del match contro l’Udinese. Mancheranno contemporaneamente Dumfries, Lautaro Martinez e lo squalificato Bastoni.

CAMPIONATO APERTO – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Federico Zancan si è espresso sul calendario dell’Inter e sulle rotazioni di Simone Inzaghi: «A parità di partite non avrei dubbi a dire che l’Inter è nettamente la favorita, ma non siamo in una situazione in parità di partite. Quindi il campionato è tutto aperto. Bisogna reggere fisicamente. La strada è ancora lunga, visti gli impegni in Champions League e in Coppa Italia. È stata una stagione non semplicissima dal punto di vista fisico, anche se era anche prevedibile, visti che tanti giocatori sono stati spremuti, come Calhanoglu, Mkhitayan o Acerbi. E alcuni hanno tuttora problemi fisici. Rotazione? All’Inter la cosa positiva è che quando affronterà il Bayern Monaco non avrà partite complicatissime in campionato e quindi può gestire un po’. Contro l’Udinese non avere Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e lo stesso Alessandro Bastoni è un problema. Inzaghi è bravo nella gestione della sua rosa, il problema dell’Inter è nelle rotazioni in avanti perché c’è un divario enorme tra i titolari e le riserve».

ASSENZA NON BANALE – Allo stesso tempo, Zancan ha detto la sua su Denzel Dumfries: «Dumfries è un’assenza pesante. Quasi un attaccante aggiunto va ad aggiungersi alle punte, fondamentale quando l’Inter sviluppa l’azione sulle fasce. Non è un’assenza banale, credo mancherà all’andata contro il Bayern Monaco».