Zancan: “Inter con Eriksen potenziale enorme! Il suo ruolo con Conte…”

Federico Zancan, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato del possibile arrivo di Eriksen all’Inter (QUI le ultime). Nel suo intervento a “Campo Aperto” ha quindi parlato del suo possibile impatto in Serie A

NUOVO ARRIVO – Federico Zancan ha parlato prima dell’impatto del danese in Serie A: «L’arrivo di Eriksen sposta, ma l’Inter non è ancora al livello della Juventus come quantità di rosa. Sono molto curioso di vedere come giocherà. Si tratta di un giocatore diverso da Barella, Vecino, Gagliardini e da Sensi che è quello che rischia di perdere spazio. Non dimentichiamo che nelle prime giornate ha trascinato l’Inter».

RUOLO – Zancan ha quindi sottolineato come potrà inserirsi tatticamente: «Voglio vedere come si interisce tatticamente. Ho qualche dubbio su come possa farlo nel gioco di Conte, ma lui è un allenatore straordinario e saprà inserirlo. Deve però cambiare. In questo momento prendo ancora la Juventus, ma l’Inter ha potenzialità enormi se Conte, come penso, saprà trovargli la posizione giusta. Eriksen nel Tottenham ha spesso giocato come trequartista, ma anche come esterno atipico nel 4-2-3-1 di Pochettino. Quest’anno ha fatto anche il centrocampista puro. Può fare benissimo la mezzala, ma l’Inter deve adattarsi a un giocatore meno di corsa e dinamico, ma con più qualità. Calcia benissimo da fermo e con entrambi i piedi. Eriksen è un giocatore che a 20 milioni prendi sempre anche se non è esattamente il tipo di centrocampista che cerchi».

NUOVI ARRIVI – Zancan ha chiuso parlando degli arrivi a gennaio in nerazzurro: «Non è un caso che arrivino tutti i giocatori dalla Premier League. Conte c’è stato in Inghilterra e ha visto che quello è il suo calcio e che in Italia non si gioca allo stesso livello di intensità e ritmo. Lui pensa che portando questi giocatori abbia un vantaggio su gran parte delle avversarie e lo abbiamo visto con Lukaku. Giroud, Young e Moses sono le classiche opportunità di mercato: giocatori non al massimo della loro carriera, ma pronti».