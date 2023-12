Zancan: «In Champions League nessuna imbattibile per l’Inter!»

Inter, Lazio e Napoli sono agli ottavi di Champions League ma da seconde in classifica, cosa che presuppone un sorteggio piuttosto duro. Zancan, intervenuto a Sky Sport, sottolinea che le tre avversarie sulla carta più temibili non sono del tutto inaffrontabili per i nerazzurri di Inzaghi

PRE SORTEGGIO – L’Inter, il Napoli e la Lazio hanno conquistato il pass per gli ottavi di Champions League, ma da seconde in classifica. Dunque, si presuppone un sorteggio piuttosto duro. Federico Zancan parla delle sorprese di questa prima fase: «Quando facciamo questi discorsi pre-sorteggio non possiamo sapere come si presenteranno alla ripresa tutte le squadre arrivate prime, i commenti sono frutto del momento perché poi di fatto inizia una seconda fase. Non ci aspettavamo il Borussia Dortmund e la Real Sociedad tra le prime, però ci sono arrivate con pieno merito. L’Inter pensava che l’avversario del suo girone fosse il Benfica e invece la Real Sociedad ha dimostrato di avere discorsi molto seri».

NESSUNA INAFFRONTABILE – Secondo Zancan, le tre avversarie più temibili non partono stra-favorite contro l’Inter: «Non vedo squadre inaffrontabili: il Bayern Monaco in Bundesliga dimostra cali clamorosi, non è una squadra perfettamente equilibrata e sintonizzata con il suo allenatore. Il Manchester City ha avuto un po’ di infortuni, sta pagando la stagione post Treble ed era prevedibile. In Premier League dovrà sudarsi il titolo e questo potrebbe togliere energie. Poi c’è il Real Madrid che finora ha fatto benissimo ma non sta vivendo una stagione semplice, ha avuto tanti infortuni pesanti e non ha sostituito Benzema: ha trovato Bellingham e deve sperare che continui così. Nessuna di queste tre squadre, e parlo soprattutto dell’Inter che è la più forte delle italiane, parte stra-favorita contro i nerazzurri».