Zancan: «Impressionato dall’Inter! Bilancio di questi mesi parla chiaro»

Dopo la straordinaria stagione passata, l’Inter quest’anno è riuscita addirittura a fare meglio. Merito del lavoro della dirigenza, ma anche di Simone Inzaghi. Di questa crescita ne ha parlato il giornalista Federico Zancan presente dagli studi di Sky Sport.

CRESCITA EVIDENTE – Federico Zancan parla del lavoro della dirigenza e della crescita dei nerazzurri in questi mesi, anche dopo la finale di Champions League e con tanti addii: «Negli ultimi anni l’Inter ha dovuto prendere decisioni forti, lasciando partire giocatori molto importanti come Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku che erano dei punti fermi. Non è una squadra completamente diversa, però l’Inter ha lavorato benissimo fuori dal campo. Ha comprato dei giocatori forti, ma a inizio stagione c’era l’incognita attacco. Più forte quest’anno? Parla il campo secondo me. L’anno scorso c’era anche la finale di Champions League e non sapremo come andrà a finire quest’anno, per il campo dopo parecchi mesi dice che l’Inter è più forte. Ad oggi dico che l’Inter mi ha impressionato di più rispetto l’anno scorso».