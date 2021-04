Zancan: «Gioco Inter? Scelta, giocatori perfetti! Conte sa cosa chiedere»

Zancan torna sulla discussione fra chi preferisce il gioco e chi va al sodo puntando al risultato. Il giornalista, ospite di “23” su Sky Sport 24, è dell’idea che Conte non stia facendo altro che plasmare la squadra in base alle necessità.

ALTRO CHE CRITICHE – Federico Zancan è dell’idea che sia eccessivo parlare di “cattivo gioco” dell’Inter: «Secondo me Antonio Conte è sempre molto bravo a far rendere al meglio i giocatori che ha a disposizione. Sicuramente può giocare meglio, ma è una scelta: come col Sassuolo. Ha visto che questi giocatori sono perfetti per fare questo tipo di gioco. Poi in Europa può fare meglio, anche l’anno prossimo. In Europa League aveva fatto benissimo perché non aveva il campionato, a Conte l’unico appunto che si può muovere è la gestione del doppio impegno. Il girone di Champions League poteva andare meglio, sono girate male alcune partite. Può fare meglio, ma Conte sa cosa chiedere ai suoi giocatori e sa dove arrivare».