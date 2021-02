Zancan: «Fallimento Inter? Esagerato. Immobile cresciuto rispetto Lukaku»

Federico Zancan

L’Inter domenica sera sfiderà la Lazio in campionato per continuare a vivere il sogno scudetto. Fallimento senza? Ne parla Federico Zancan, giornalista e commentatore di “Sky Sport”.

IN CAMPIONATO – Inter impegnata domenica contro la Lazio in campionato. Secondo molti i nerazzurri sarebbero obbligati a vincere lo scudetto, non è dello stesso parere Federico Zancan: «Inter, fallimento in caso di secondo posto? Per me è un termine pesante. Ad Antonio Conte viene richiesto di vincere lo scudetto e la percezione è un po’ cambiata dopo l’eliminazione dalla UEFA Champions League e Coppa Italia. La pressione è aumentata e adesso il giudizio è tutto sul campionato ma niente fallimento».

TRA I DUE CENTRAVANTI – Zancan parla in particolare della differenza tra Romelu Lukaku e Ciro Immobile: «Chi prenderei tra Lukaku e Immobile? Io scelgo Lukaku per le caratteristiche fisiche ma faccio fatica a rinunciare al gol, che arriva sempre più costante, per Ciro Immobile. A Romelu Lukaku hanno sempre rimproverato il problema di non incidere molto sulla partita che conta, sin dai tempi della Premier League. Immobile invece è cresciuto tanto sotto quel punto di vista».