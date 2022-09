Zancan: «Dzeko risorsa Inter, a Udine successa una cosa! Un’urgenza»

Dzeko è pronto a prendersi l’Inter contro la sua ex squadra, la Roma. L’attaccante bosniaco è l’indiziato numero uno come partner di Lautaro Martinez, ancora orfano di Lukaku (vedi articolo). Secondo Federico Zanca, intervenuto a Sky Sport, Inzaghi non può rinunciare al suo numero 9.

RISORSA – Edin Dzeko si sta rivelando fondamentale per l’Inter vista la lunga assenza di Romelu Lukaku. Secondo Federico Zancan, Simone Inzaghi non può rinunciare al bosniaco come testimonia quanto successo a Udine: «Per esempio l’Inter a Udine è calata quando è uscito Dzeko, secondo me è difficile rinunciare anche a lui senza Lukaku. Secondo me è una risorsa: si ferma Lukaku, hai uno come Dzeko. Ovvio che la gestione del minutaggio la devi fare sulle partite ravvicinate però Roma e Barcellona sono partite che l’Inter non può fallire. L’urgenza è fare bene adesso perché l’Inter ha bisogno di mandare una risposta per ritrovarsi e anche per la classifica».