Zancan: «Dzeko può sopperire ad addio Lukaku. Dubbi sull’altro per l’Inter»

Zancan promuove l’arrivo di Dzeko all’Inter, dopo aver dovuto cedere Lukaku. Il giornalista, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha più dubbi sull’altro attaccante da prendere.

BENE A METÀ – Federico Zancan valuta le soluzioni offensive per l’Inter: «Edin Dzeko ti ruba più l’occhio quando lavora per la squadra. Io credo che sia comunque molto funzionale al gioco che vuol fare Simone Inzaghi. Magari ho più dubbi sul giocatore che può completare il quartetto: un giocatore come Joaquin Correa avrebbe più senso rispetto a Wout Weghorst e Duvan Zapata. Però Dzeko ha l’esperienza necessaria per sopperire alla partenza di Romelu Lukaku».