Zancan: «Danimarca brava a trasformare paura Eriksen in motivazione»

Federico Zancan – giornalista sportivo di “Sky Sport” – ha parlato dell’impatto che ha avuto sulla Danimarca quanto successo a Christian Eriksen, complimentandosi per la capacità di trasformare la situazione traumatica in forza per dire la propria a EURO 2020.

TRASFORMAZIONE – Manca sempre meno all’inizio degli ottavi di finale di EURO 2020, la cui prima partita sarà la sfida tra Galles e Danimarca. Proprio degli scandinavi ha parlato il giornalista di “Sky Sport” Federico Zancan, sottolineando la capacità degli scandinavi di trasformare in motivazione quanto successo a Christian Eriksen: «La Danimarca è stata brava a trasformare la loro grande paura in grande motivazione. Eriksen è il miglior giocatore, ma senza il loro faro gli scandinavi si sono anche trasformati tatticamente, con i tanti giocatori di qualità che hanno. Hanno una spinta in più e sono una squadra davvero interessante».