Zancan: «Correa in Inter-Udinese la carta giusta! Un dubbio»

L’Inter nel weekend gioca contro l’Udinese la sua prima partita di una lunga fila di impegni tra tutte le competizioni. Federico Zancan dice questo sul calendario per Sky Sport.

PUNTO DI DOMANDA – La partita con l’Udinese è solo la prima di una lunga lista sul calendario dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi è l’unica in Italia in corsa in tutte le competizioni e questo obbliga a ragionare sul lungo termine nelle rotazioni. Lautaro Martinez non ci sarà, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi tornano dalle nazionali e l’indiziato per giocare davanti è quindi Joaquin Correa. Federico Zancan esprime un dubbio sulla situazione: «L’unico grosso problema dell’Inter rimangono i ricambi davanti. Correa dà qualcosa di diverso ai nerazzurri perché ha qualità per saltare l’uomo. L’Udinese è una squadra solida, fisica, che difende bene e Correa potrebbe essere l’uomo giusto per cambiare le carte in tavola. Per vincere le competizioni l’Inter deve comunque avere Lautaro Martinez e Thuram davanti. Loro possono vincere in qualsiasi torneo, dal campionato alla Champions League e per finire la Coppa Italia. La domanda riguarda la tenuta fisica dei giocatori così avanti con l’età. Riusciranno a reggere tutti questi impegni soprattutto nel mese di aprile? Non lo so, vedremo»