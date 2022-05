Zancan: «Convinto su Dybala in Serie A, poi le lacrime. Zona di comfort»

Dybala stasera ha parlato in occasione dell’Integration Heroes Match (vedi articolo), senza ancora rivelare la sua prossima destinazione dopo la Juventus. Il giornalista Zancan, ospite di 23 su Sky Sport 24, non è sicuro che il suo futuro sia la Serie A e di conseguenza l’Inter.

DOVE VA? – Federico Zancan ha qualche perplessità sulla Joya, anche in chiave Inter: «Ero abbastanza convinto di rivedere Paulo Dybala in Serie A. Poi le lacrime nell’ultima partita con la Juventus mi fanno pensare che non sia molto contento di giocarci contro. Secondo me sceglierà il meglio per la sua carriera, valuterà le offerte che non mancheranno. La questione Dybala è come sta fisicamente, perché l’ultimo anno e mezzo è stato un po’ così. La Serie A sarebbe una zona di comfort dove potrebbe fare molto bene, in certi contesti come Napoli o Roma potrebbe rinascere e diventare un giocatore centralissimo».