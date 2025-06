Zancan spiega: «Chivu, opportunità e rischio! Per l’Inter 2 incognite»

Federico Zancan si è espresso sul modo in cui l’Inter arriva al Mondiale per Club: la sua attenzione si è rivolta principalmente al capitolo dell’attacco e all’opportunità che la competizione offre al tecnico Cristian Chivu.

IL RAGIONAMENTO – Federico Zancan si è pronunciato a Sky Sport in vista dell’inizio del Mondiale per Club per l’Inter di Cristian Chivu. Di seguito le sue parole: «La squadra nerazzurra si trascina da un po’ di stagioni il problema della profondità in attacco, con Lautaro Martinez e Thuram che hanno avuto un’annata altalenante. I nerazzurri si approcciano al Mondiale per Club con dei problemi, non solo fisici ma anche psicologici – dopo la finale di Champions League. Si tratta di una trappola per Chivu, alla sua prima esperienza da allenatore dell’Inter».

Pio Esposito, le avversarie e l’occasione per Chivu: argomenti caldi in casa Inter

IL PATRIMONIO – Zancan ha poi proseguito: «In attacco Pio Esposito potrebbe essere a disposizione più avanti. Quella del Mondiale per Club potrebbe essere l’opportunità per testarlo. Per l’Inter può fungere da pedina di scambio o essere ceduto. Al contempo, c’è anche la possibilità che rimanga nella prossima stagione».

LE RIVALI – Zancan ha così concluso: «Le avversarie sono una delle incognite di questo Mondiale per Club, dato che si conoscono poco o niente. In ogni caso, sarà da fare un discorso sulla forma fisica, per cui le squadre europee potrebbero essere sfavorite rispetto a chi punta maggiormente sull’atletismo. Nel girone dell’Inter c’è una squadra affascinante, come il River Plate, e poi ci sono due squadre da scoprire. Per Chivu c’è una componente di rischio ma anche l’opportunità di dimostrare il proprio valore».