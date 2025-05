Zancan: «Il centrocampo rende l’Inter speciale». Poi i paragoni col Psg

Federico Zancan, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha analizzato le due squadre che sabato sera si contenderanno a Monaco di Baviera la Champions League: Inter e PSG. Per l’opinionista, i reparti di centrocampo delle due squadre saranno fondamentali.

CENTROCAMPO- A 3 giorni dalla finale di Champions League tra Inter e PSG, Federico Zancan ha analizzato il modo di giocare delle due squadre negli studi di Sky Sport. Zancan accumuna il trio di centrocampo nerazzurro con quello francese: «Il centrocampo è il grande punto di forza della squadra, il reparto che rende l’Inter speciale. Un sistema voluto e creato da Inzaghi, adesso si studia in giro per l’Europa. Bello vedere come gioca questa squadra. Le caratteristiche dei tre centrocampisti nerazzurri un po’ le ritroviamo anche nel centrocampo del Psg. Vitinha è il Calhanoglu dell’Inter, Neves il Barella, mentre l’unica differenza è tra Mkhitaryan e Fabian Ruiz».

Zancan individua le differenze tra Inter e PSG

DIFFERENZE – Zancan analizza anche il differente modo di attaccare delle due squadre: «Inter e PSG giocano diversamente, le grosse diversità sono sull’attacco, dove le due punte nerazzurre amano giocare vicine, mentre il Psg appunto isola per creare superiorità sugli esterni. Barcola e Doué? Simili, credo che Luis Enrique sceglierà in base alle sensazioni e a chi può entrare meglio dalla panchina. Doué ha forse una maturità può superiore ma ha colpi meno abbaglianti di Barcola. Sono due giocatori divertentissimi da vedere».