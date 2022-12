Zancan: «Brozovic giocatore notevole! Oltre alla regia c’è anche altro»

Federico Zancan, negli studi di Sky Sport 24, parla della Croazia e in particolare dell’apporto di Marcelo Brozovic. Zancan sottolinea le qualità in regia del croato ma non solo

NOTEVOLE – Ecco le parole di Federico Zancan riguardo alle prestazioni di Marcelo Brozovic al Mondiale. L’analisi del giocatore nerazzurro è partita considerando il nuovo record di Km percorsi in una partita (qui i dettagli): «Se analizziamo i dati della corsa unendoli a quelli relativi ai palloni che tocca è notevole. Parliamo di un regista determinante sia per la Croazia, nonostante il centrocampo abbia anche fonti di gioco, che per l’Inter. Oltre alla regia e alla qualità in costruzione ci mette anche tanta corsa».