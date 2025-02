Zancan: «Inzaghi non si fida ancora di Taremi: spazio ai titolari!»

Federico Zancan è intervenuto su Sky Sport nel pre partita di Fiorentina-Inter. Il giornalista ha focalizzato il suo interesse sul duo in attacco confermato da Simone Inzaghi.

TUTTE FINALI – Nel pre match di Fiorentina-Inter su Sky Sport, Lorenzo Minotti parla della conferma in attacco di Marcus Thuram e Lautaro Martinez: «Simone Inzaghi non si fida al momento della panchina. Nella prima parte di stagione Inzaghi ha effettuato numerose rotazioni. Non ha avuto risposte significative. Taremi è stato preso per avere un terzo titolare. Un giocatore che non facesse calare le energie in attacco. In realtà finora ha deluso dal punto di vista realizzativo che di contributo al gioco. Adesso entriamo in un momento particolare della stagione dove son quasi tutte finali. L’Inter non può mai sbagliare. Il Napoli lascerà pochi punti per strada. Inzaghi sa che se vuole vincere lo scudetto dovrà quasi sempre vincere».

Fiorentina-Inter, Taremi, Arnautovic e Correa ancora panchina

FORTISSIMI – Il giornalista continua l’analisi sui nerazzurri: «L’Inter avrà la Champions League quando ripartirà dagli ottavi. Ha la coppa Italia e in questo momento tenere fuori uno tra Lautaro Martinez e Thuram è un problema perché sono fortissimi. Adesso poi l’argentino ha ritrovato la forma e la rete con continuità dopo dei mesi difficili. Quelli dietro purtroppo risposte non ne hanno date».