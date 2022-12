Zancan: «Argentina? Lautaro Martinez ha una sola chance per tornare centrale!»

L’Argentina di Lautaro Martinez alle 20 scende in campo contro l’Australia e proverà a conquistare i quarti di finale dei Mondiali in Qatar. La probabile assenza di Di Mario potrebbe portare Scaloni a cambiare qualcosa. Zancan commenta l’ipotesi che vede il numero 10 dell’Inter in campo a Sky Sport

CHANCE POSSIBILE – L’Argentina di Lautaro Martinez è chiamata stasera a battere l’Argentina per volare ai quarti di finale dei Mondiali. Secondo Federico Zancan, qualora il numero 10 dell’Inter dovesse giocare non può assolutamente fallire: «Argentina con Messi sulla trequarti e davanti Lautaro Martinez e Julian Alvarez? Può funzionare, Lautaro dovrebbe un po’ sacrificarsi riempiendo lo spazio di destra dove solitamente agisce Di Maria. Può funzionare anche perché Lautaro altrimenti farebbe fatica a ritrovare centralità in questa squadra dato che Messi ama agire dalle sue parti e Alvarez è un nuovo titolare. Deve sfruttare al massimo questa possibilità».